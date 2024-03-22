Назван ожидаемый срок начала переговоров о членстве Украины в ЕС

ЕС сможет до конца июня официально начать переговоры с Украиной о вступлении страны в состав сообщества, таким ожиданием поделился глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Решение будет принято на встрече руководства объединения и представителей республики, отметил он, и вновь пообещал стоять с Киевом «плечом к плечу».

Однако в письменном итоговом заявлении саммита сроки для начала этих переговоров не указаны. В документе сказано, что Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдавии в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС.

Названа причина отказа Украины от списка «спонсоров войны»

В начале марта Еврокомиссия не захотела начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, так как Украина еще не выполнила условия, необходимые для этого процесса.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце февраля сообщила, что обсуждения этого вопроса приостановлены до окончания европейских выборов, которые пройдут 9 июня.

Депутат бундестага от правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель ранее сравнил процедуру вступления Киева в Евросоюз с морковкой, подвешенной перед ослом, которую он никогда не получит. Политик пояснил, что если Украина попадет в ЕС, остальные страны станут для нее донорами.