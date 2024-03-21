Умер бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран

Экс-министр культуры Франции, режиссер и телеведущий Фредерик Миттеран скончался на 77-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Фредерик приходился племянником президенту Франсуа Миттерану, который возглавлял Францию с 1981 по 1995 годы.

Источник отметил, что государственный деятель умер в своем доме в Париже после нескольких месяцев борьбы с онкологическим заболеванием.

В 2005 году Фредерик Миттеран опубликовал книгу «Плохая жизнь» о своих поездках в Таиланд. Книга вызвала бурные дискуссии в обществе, но многие видные французские политики ее одобрили. Так, премьер-министр Франсуа Фийон заявил, что «начал ценить Миттерана после прочтения его книги».

В 2009-2012 годах он занимал пост министра культуры в правительстве Николя Саркози.

В 2011 году Миттеран был награжден российским орденом Дружбы за значительный вклад в развитие российско-французского сотрудничества.