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Названа сумма помощи Украине со стороны Норвегии

Власти Норвегии с 24 февраля 2022 года предоставили Украине свыше $500 млн для покрытия социальных расходов бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс–службу украинского кабмина.

Названа сумма помощи Украине со стороны Норвегии
© globallookpress.com

В правительстве пояснили, что полученные средства были направлены на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды.

В частности, деньги были потрачены на оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, выплату пенсий, соцзащиту, гуманитарную поддержку.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что без поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис.

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