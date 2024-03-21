Названа сумма помощи Украине со стороны Норвегии

Власти Норвегии с 24 февраля 2022 года предоставили Украине свыше $500 млн для покрытия социальных расходов бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс–службу украинского кабмина.

В правительстве пояснили, что полученные средства были направлены на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды.

В частности, деньги были потрачены на оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, выплату пенсий, соцзащиту, гуманитарную поддержку.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что без поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис.