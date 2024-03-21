Депутат Рады публично оскорбила Орбана

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко на форуме по безопасности в Киеве назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем. Ее слова приводит «РИА Новости».

В форуме по безопасности в Киеве принимают участие высокопоставленные представители НАТО и Евросоюза.

«Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями — такими, как орбановская демократия», — сказала Геращенко в его рамках.

Ее попытался перебить сидевший рядом глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, но не смог. В итоге он решил ограничиться лишь демонстративным негодованием по поводу высказывания Геращенко.

После этого депутат добавила, что партия «Слуга народа» продвигает тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте с Россией, призвав строить другую модель страны.