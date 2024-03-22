Стало известно о тайном давлении ЕС на БиГ ради санкций против РФ

Европейский союз тайно требует от Боснии и Герцеговины (БиГ) одобрить санкции в отношении России в обмен на прогресс в интеграции. Об этом заявил в интервью газете "Известия" председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич.

"Сейчас это делается тайно. Я один из свидетелей. Но очень скоро это будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше", - сказал он, отвечая на вопрос о том, требуют ли власти Европы от Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России в обмен на дальнейший прогресс на пути евроинтеграции.

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Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович на полях XI Глобального бакинского форума заявила ТАСС, что БиГ ожидает вступления в Евросоюз, однако процесс будет долгим.

12 марта Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества.

15 декабря 2022 года Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества.