Пучдемон намерен принять участие в выборах в Каталонии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году после незаконного референдума о независимости региона, заявил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих в Каталонии парламентских выборах.

"Испанское государство развязало репрессии, целью которых было наказать каталонский народ, - сказал журналистам Пучдемон, который является лидером сепаратистской партии "Вместе за Каталонию". - Я решил выставить свою кандидатуру на следующих выборах в парламент Каталонии".

На 12 мая в регионе намечены досрочные парламентские выборы.

В Испании действует ордер на арест Пучдемона по делу об организации референдума о независимости Каталонии. Сейчас парламент королевства рассматривает законопроект об амнистии причастных к сепаратистскому процессу. Политик, который является депутатом Европарламента, возглавлял правительство региона в момент проведения там плебисцита о его выходе из состава Испании. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. С тех пор судебные власти королевства безуспешно добивались его экстрадиции.