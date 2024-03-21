В США заявили о возможности начала ядерной войны в ближайшие дни

Если президент Франции Эммануэль Макрон примет решение отправить на Украину войска, то ядерная война может начаться в течение нескольких дней. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

© Unsplash

Журналист Эндрю Наполитано, с которым он беседовал, указал, что был удивлен словами Макрона о возможной отправке войск на Украину, отметив, что не представляет, чтобы французы действительно хотели однажды проснуться утром и увидеть уничтоженный Париж. Риттер, комментируя это, выразил уверенность, что они не смогут даже проснуться.

«Я хочу, чтобы все понимали: если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней», — заключил бывший разведчик.

Напомним, что в начале марта Макрон заявлял, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.