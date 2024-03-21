Посол США посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича

Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича, журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ). Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства в Москве.

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«Посол Трейси посетила сегодня в СИЗО "Лефортово" журналиста WSJ Эвана Гершковича», — отмечается в заявлении посольства. Там также подчеркнули, что на следующей неделе будет год с момента задержания журналиста.

В январе суд продлил ему арест до 30 марта.

В прошлый раз посол США посещала Гершковича месяц назад, 21 февраля. Тогда Трейси подчеркнула, что журналист «находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа», а также добавила, что американская сторона оказывает всю необходимую поддержку его семье.