Орбан поздравил Путина с победой в президентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой в президентских выборах Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Венгрии Берталана Хаваши.

Отмечается, что Орбан отправил Путину письмо с поздравлением. Кроме того, премьер-министр Венгрии подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество между странами.

«После объявления официальных результатов выборов премьер-министр Виктор Орбан в четверг направил письмо Владимиру Путину, в котором поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Премьер-министр отметил, что ему приятно, что сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважении и это позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации», — заявил Хаваши.

В письме также указывалось, что Венгрия «находится на стороне мира», а поддержание диалога было названо необходимым условием для достижения мира.

Ранее Орбан заявил, что миру нужны такие лидеры как Дональд Трамп.