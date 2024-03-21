Париж отреагировал на слова Толстого о будущем французских солдат

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой своими словами про будущее французских солдат на Украине пытается запугать Францию, предположил на брифинге заместитель официального представителя МИД республики Кристоф Лемуан. Об этом пишет РИА «Новости»

Дипломат отметил, что слова Толстого вызвали в Париже «ощущение чрезмерности и возмущение». Он добавил, что ничто не заставит французов отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Толстой заявил, что военные РФ будут убивать всех французских солдат на Украине

По его мнению, Россия постоянно распространяет различную фейковую информацию, в том числе, на высшем уровне.

Ранее Толстой дал интервью французским СМИ. Поддержка западными странами Владимира Зеленского, сообщил он журналистам, помогла россиян понять, что противостояние на Украине носит для России, для россиян в целом экзистенциальный характер. Он добавил, что это понимание обеспечило высокую явку на выборах.

По его мнению, «потрясающая» идея Макрона отправить Иностранный легион в Россию приведет к тому, что с солдатами будет также, как было с французскими танками, которые российские военные сожгли во время катастрофического неудачного наступления Украины этим летом.

Толстой отметил, что на Украине побывало 13 тысяч наемников, в том числе, 367 французов. Он добавил, что «147 французов уже было ликвидировано, 147 граждан Франции уже погибли на Украине». По его мнению, остальные наемники, а также солдаты, которых намеревается отправить Макрон, также будут уничтожены.