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Похищена засекреченная информация о лечении «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

Засекреченные сведения о лечении «исчезнувшей» супруги будущего короля Великобритании была похищена одним из сотрудников больницы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Похищена засекреченная информация о лечении Кейт Миддлтон
© globallookpress.com

По меньшей мере один сотрудник больницы, где Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, попался при попытке незаконного доступа к ее конфиденциальной информации. По данным Daily Mail, после инцидента от работы отстранили трех сотрудников. Начато расследование.

Первоначально сообщалось, что руководство больницы немедленно уведомило о произошедшем Кенсингтонский дворец — официальную резиденцию Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Daily Mail утверждает, что в действительности это произошло лишь спустя семь дней после инцидента. При этом правила требуют сообщать о возможных утечках данных не позднее, чем через 72 часа.

Король Великобритании Карл III лечится от рака в той же больнице. Попытки получить доступ к его конфиденциальной медицинской информации не выявлены.

Снявший на видео Кейт Миддлтон мужчина высказался о ее «исчезновении»

В больнице, где произошел инцидент, в прошлом лежали супруг Елизаветы II принц Филипп, ее младшая сестра принцесса Маргарет и президент США Джон Кеннеди. Там же появился на свет бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, ныне возглавляющий Форин-офис (МИД) Великобритании.

Продолжительное отсутствие Кейт Миддлтон, не появлявшейся на публике в течение двух месяцев, породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. 19 марта сообщалось, что ее якобы заметили с мужем недалеко от Виндзорского дворца.

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