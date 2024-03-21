Стало известно, что Саркози и Меркель называли безумием прием Украины в НАТО

Происходящее на Украине предсказывали еще бывшие лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель в 2008 году, ситуация наводит на мысли, не стоило ли Киеву сохранять нейтралитет и отказаться от идеи вступления в НАТО. Об этом заявил журналист, главный редактор Le Figaro Magazine Гийом Рокетт в эфире телеканала LCI.

"Еще в 2008 году президент США Джордж Буш выступал за прием Украины в НАТО, на что Николя Саркози и Ангела Меркель ответили, что этого делать не надо, поскольку это безумие, которое будет расценено Россией как провокация", - отметил он.

По словам журналиста, возникает дискуссионный вопрос, не стоило ли Украине остаться более нейтральной.

Ранее Саркози неоднократно заявлял, что Украина должна оставаться нейтральной страной и стремиться стать мостом между Европой и Россией.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от РФ твердой реакции.