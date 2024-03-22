Лукашенко обсудил с главой «Роскосмоса» отмену пуска ракеты с Байконура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой российской госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым отмену пуска ракеты с женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской.

Об этом пишет БЕЛТА.

Отмечается, что Борисов проинформировал Лукашенко о причинах нештатной ситуации. По его словам, все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций.

Ранее Борисов заявлял, что причина отмены запуска ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» заключалась в просадке напряжения химического источника тока.