Власти Калифорнии намереваются выставить на торги яхту Керимова

Власти Сан-Диего (Южная Калифорния, США) намереваются выставить на торги океанскую яхту «Амадея», предположительно принадлежащую российскому предпринимателю Сулейману Керимову, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, стоимость 106-метровой яхты составляет $300 млн. Ее обслуживание обходится муниципалитету в $0,9 млн в месяц.

Ранее сообщалось, что яхта зашла в экономическую зону Республики Фиджи в апреле 2022 года. Местные власти предположили, что она принадлежит россиянину, находящемуся под санкциями США, и задержали судно.

В дальнейшем правительство республики разрешило представителям Минюста Соединенных Штатов забрать яхту. 27 июня судно прибыло в Сан-Диего.

В октябре 2023 года США направили гражданский иск о конфискации яхты, с тем, чтобы в дальнейшем получить возможность продать ее на аукционе «на законных основаниях».