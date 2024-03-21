В Грузии отреагировали на обвинения в помощи России в обходе санкций

Все, кто утверждает, что Грузия помогает России в обходе западных санкций, являются врагами республики. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

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Депутат парламента Грузии подчеркнул, что врагами Тбилиси являются все подобные обвинители, несмотря на их статус.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом интеграцию республики в Североатлантический альянс.