Глава МАГАТЭ обсудил с Макроном ядерную безопасность на Украине
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ядерную безопасность на Украине.
«Незаменимый обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном... Ядерная безопасность на Украине и проблемы нераспространения в Иране и на Ближнем Востоке находятся в фокусе нашего внимания», — написал он в соцсети Х.
Ранее первый зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что риторика французской власти рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны.