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Глава МАГАТЭ обсудил с Макроном ядерную безопасность на Украине

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ядерную безопасность на Украине.

Глава МАГАТЭ обсудил с Макроном ядерную безопасность на Украине
© globallookpress.com
«Незаменимый обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном... Ядерная безопасность на Украине и проблемы нераспространения в Иране и на Ближнем Востоке находятся в фокусе нашего внимания», — написал он в соцсети Х.

Ранее первый зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что риторика французской власти рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны.

В мире
Рафаэль Гросси
Эммануэль Макрон
Дмитрий Полянский
МАГАТЭ
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Иран, Исламская Республика
Украина
Франция