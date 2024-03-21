Таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда

Литовская сторона снова начала пропускать грузовые автомобили, следующие из Калининграда. Об этом России в Telegram-канале.

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Уточняется, что таможня Литвы возобновила прием грузовиков в 11:45 по местному времени (12:45 мск).

«За полтора часа принято шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди — 140 грузовиков», — сказано в публикации.

Российско-литовская граница закрылась с 23:00 20 марта. Из-за этого там образовалась очередь из грузовых машин.

По словам пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, задержка большегрузов произошла из-за масштабного сбоя в работе информационных систем таможни Литвы.