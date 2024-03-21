Названо имя нового представителя ВОЗ в России

Новым представителем Всемирной организации здравоохранения в России назначили Бахтыгуль Каррыеву, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. Ранее она занимала должность спецпредставителя международной организации в Таджикистане.

В настоящее время Каррыева исполняет обязанности главы офиса ВОЗ в РФ. Сегодня, 21 марта, она уже приняла участие в пресс-конференции «Борьба с туберкулезом: достижения, риски, приоритеты» как представитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России.

Бывший спецпредставитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович объявила об уходе с должности в декабре прошлого года. По ее словам, она намерена продолжить работу в другой стране. О каком именно государстве идет речь, она раскрывать не стала. Вуйнович была назначена представителем организации в России в 2017 году.

Ранее Вуйнович заявила, что Россия, как и прежде, принимает участие во всех решениях ВОЗ. Она подчеркнула, что политическая обстановка в мире, в частности конфликты на Украине и Ближнем Востоке, не оказали влияние на взаимодействие Москвы с международной организацией. Вуйнович также напомнила, что РФ является одним из учредителей ВОЗ.