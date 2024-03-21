СМИ: в Чехии после остановки возобновил работу первый блок АЭС "Темелин"

Первый энергоблок расположенной на юге Чехии АЭС "Темелин", остановленный 17 марта в связи с необходимостью проведения ремонта одной из систем технического водоснабжения, возобновил работу. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря станции Марека Свитака.

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Причиной отключения первого блока от национальной энергосети стал ремонт заслонки на одной из трех систем технического водоснабжения. Они обеспечивают охлаждение систем реактора.

На юго-востоке Чехии действует еще АЭС "Дукованы". Обе станции были построены с помощью Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году.

Они сейчас используют ядерное топливо от компании "ТВЭЛ", входящей в структуру Росатома. АЭС "Дукованы" перейдет на ядерное топливо от американской компании Westinghouse с осени текущего года. Через несколько месяцев такое же топливо начнет использовать и АЭС "Темелин".