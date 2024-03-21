Китай и Россия достигли соглашения с хуситами о судоходстве в Красном море. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, группировка боевиков обязалась не атаковать российские и китайские корабли в Красном море и Аденском заливе.

По информации издания, договоренностей удалось достичь в ходе контактов в Омане. Источники утверждают, что взамен Россия и Китай якобы согласились оказать поддержку хуситам в организациях вроде Совбеза ООН.

«Не совсем ясно, как будет проявляться эта поддержка, но она может включать в себя блокирование новых резолюций против хуситов», — отмечает Bloomberg.

В публикации подчеркивается, что переговоры показывают «растущую нервозность» среди мировых держав относительно атак ракетами и беспилотниками в Красном море и соседних районах, которые происходят с середины ноября 2023 года. Подтолкнуть Москву и Пекин к получению более строгих гарантий могли случаи, когда хуситы неверно идентифицировали и обстреливали корабли не связанные с США, Израилем и Великобританией.