В Калининграде объяснили приостановку движения грузовиков в Литву

Пропуск грузовых машин из Калининградской области в Литву был приостановлен из-за масштабного сбоя в литовской информационной системе. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дмитрия Лыскова пишет РИА Новости.

Сегодня Федеральная таможенная служба России сообщила о том, что Литва «без объяснения причин» отказалась принимать грузовые машины из Калининградской области, начиная с 23:00 20 марта.

«В 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», - пояснил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области

В российской таможенной службе уточнили, что на границе скопилась «большая очередь» из фур, и было разослано соответствующее предупреждение о сложившейся ситуации «всем участникам внешнеэкономической деятельности».

По данным, размещенным в Telegram-канале ФТС России, за полтора часа после возобновления приема литовская сторона оформила шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди находятся еще 140 грузовиков.