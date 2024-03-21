В Николаеве прогремел взрыв

В городе Николаеве, расположенном на юге Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет ТАСС.

© ДСНС України

«Громкий взрыв в городе», - заявил он в своем Telegram-канале, не приведя никаких подробностей.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области в 15.29 мск была объявлена воздушная тревога, которая звучит до сих пор, сообщают РИА Новости.

Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.

17 июля 2023 года произошел новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.