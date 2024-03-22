Глава МИД Австрии высказался о высылке большего количества дипломатов РФ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что высылка еще большего количества российских дипломатов не имеет смысла. Такое мнение он выразил, выступая перед комитетом по внешней политике в нижней палате парламента.

© Lenta.ru

Согласно протоколу парламентской сессии, один из депутатов обратил внимание министра на сообщения о якобы "шпионской деятельности россиян в Австрии".

В ответ Шалленберг заявил, что "нет смысла высылать из Австрии больше сотрудников российского посольства".

"В конце концов, многие российские дипломаты аккредитованы при международных организациях. Кроме того, с февраля 2020 года число сотрудников посольств уже было сокращено на 15% в двустороннем порядке", - добавил он.

Ранее в австрийском внешнеполитическом ведомстве сообщили ТАСС о решении выслать двух российских дипломатов. В министерстве сказали, что сотрудники посольства якобы "совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". В диппредставительстве РФ заявили, что Вена не представила доказательств нарушений со стороны дипломатов.