Названо единственное условие выхода Армении из ОДКБ

Армения решится выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только после того, как заручится поддержкой Запада, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, сейчас Ереван рискует остаться вообще без союзников.

Что касается Армении и Азербайджана, здесь проблема, удастся ли подписать договор о границе. И второй вопрос: кто будет гарантировать безопасность, в первую очередь Армении, и кто будет следить за соблюдением договора. Визит [генсека НАТО Йенса] Столтенберга — стремление выяснить этот вопрос и сблизить позиции сторон, — отметил Макаркин.

Как считает политолог, Армения чрезвычайно мотивирована и поэтому идет на уступки по поводу приграничных сел. Если договор будет подписан при гарантиях и посредничестве Запада, тогда стоит вопрос о том, какие стимулы останутся у Еревана, чтобы продолжить членство в ОДКБ, добавил он.

Сейчас Армения не может выйти из этой организации, и потерять вообще каких-либо союзников слишком опасно и рискованно. Если соглашение будет подписано при посредничестве Запада, тогда действительно Армения может выйти из ОДКБ. Это значимо для понимания визита Столтенберга, — пояснил эксперт.

19 марта генсек НАТО, прибывший с визитом в Ереван, заявил, что Армения и Азербайджан должны подписать соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами. По его мнению, заключение мира важно для евро-атлантической безопасности, поскольку мир стал опаснее.

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Вместе с этим Столтенберг подчеркнул, что двери Альянса для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ. По его словам, НАТО уважает решение Армении и не настаивает на том, чтобы страна присоединилась к военному блоку.