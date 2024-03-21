Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Власти Республики Словения объявили сотрудника посольства Российской Федерации в Любляне персоной нон грата. Об этом сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на МИД страны. Газета.Ru

Как отмечает агентство, словенское внешнеполитическое ведомство объявило нежелательным лицом представителя российского посольства за "осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом". ТАСС

До этого персоной нон грата российского дипломата признала Молдавия. Секретарь министерства иностранных дел станы Михай Мыцу указал, что ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию государства. Москва24