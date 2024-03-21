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Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины

Украину в ближайшем будущем ждет поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет Politico.

Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины
© Российская Газета

Как рассказал изданию участник разговора, по мнению Макрона, Украина может пасть очень скоро. Президент Франции также высказался за гораздо большую мобилизацию, говорится в публикации.

В конце февраля Макрон говорил, что на конференции НАТО в Париже обсуждалась возможная отправка войск на Украину, но присутствующие к единому мнению так и не пришли.

Многие западные лидеры поспешили откреститься от этих слов, заявив, что не планируют отправлять военных в зону конфликта на Украине, а Макрона неправильно поняли.

В мире
Эммануэль Макрон
НАТО
Украина
Франция