Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины

Украину в ближайшем будущем ждет поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет Politico.

Как рассказал изданию участник разговора, по мнению Макрона, Украина может пасть очень скоро. Президент Франции также высказался за гораздо большую мобилизацию, говорится в публикации.

В конце февраля Макрон говорил, что на конференции НАТО в Париже обсуждалась возможная отправка войск на Украину, но присутствующие к единому мнению так и не пришли.

Многие западные лидеры поспешили откреститься от этих слов, заявив, что не планируют отправлять военных в зону конфликта на Украине, а Макрона неправильно поняли.