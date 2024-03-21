МИД: Словакия не присоединится к инициативе Чехии по покупке снарядов для ВСУ

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что Словакия не намерена присоединяться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооружённых сил Украины.

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«Правительство Словакии занимает чёткую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе», — цитирует его РИА Новости.

Бланар добавил, что Словакия намерена оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выделенные ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии.

Также Португалия выделит €100 млн на инициативу Чехии по обеспечению Украины снарядами.