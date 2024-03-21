Лувру пригрозили «взорвать Мону Лизу»

Парижский Лувр получил сообщение с угрозами взорвать портрет Моны Лизы и другие шедевры, входящие в экспозицию музея. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, глава музея обратился в правоохранительные органы с жалобой на «угрозу нападения» после получения сообщения через сайт Лувра.

«Мы намерены взорвать Мону Лизу и многие другие шедевры. Просто предупреждение: 100 кг С4 наносят большой вред», - процитировало издание угрозы в адрес музея.

При этом сообщение было составлено на английском языке. После осмотра помещений музея никаких подозрительных предметов обнаружено не было, утверждает издание.

Ранее в Лувре «экопродовольственные активистки» облили супом шедевр Леонардо да Винчи. Картина Мона Лиза не пострадала, ее защитило бронированное стекло.