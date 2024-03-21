Каллас заявила, что совершает политическое самоубийство

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью порталу EUobserver рассказала, что вынуждена пойти на крайне непопулярные меры с тем, чтобы защитить республику.

Глава правительства уточнила, что приняла решение повысить налоги, чтобы покрыть растущие военные расходы.

«Я совершаю политическое самоубийство, но иного выбора у меня нет», — подчеркнула Каллас.

Напомним, что в ноябре 2023 года оппозиционная Центристская партия запустила кампанию «Кая, уходи!», в ходе которой призвала эстонцев, не поддерживающих «недальновидную, лживую и наносящую вред экономике» политику премьера, присоединиться к инициативе по вынесению вотума недоверия премьеру.

Каллас считает, что избежать третьей мировой удастся, если РФ проиграет на Украине

В марте 2024 года газета Politico сообщила, что в Евросоюзе не желают видеть Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности из-за её негативного отношения к России. Эксперты отметили, что на пост генсека НАТО ее не пригласили по этой же причине.