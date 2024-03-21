Орбан считает, что конфликты в мире не должны мешать сотрудничеству по атомной энергии

Международное сотрудничество в области ядерной энергетики должно продолжаться даже в условиях геополитических конфликтов и идеологических разногласий между разными странами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Брюсселе на саммите по атомной энергетике, который проводят МАГАТЭ и Бельгия.

"Несмотря на геополитические сложности, международное профессиональное и научное сотрудничество в ядерной сфере по-прежнему существует. В то время как Россия стала в прошлом году основным поставщиком [урана для АЭС] в США, ряд американских, немецких, французских, шведских, швейцарских и даже австрийских субподрядчиков работают вместе с российскими строителями на нашем проекте по расширению атомной станции", - сказал глава правительства, имея в виду сооружение АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома.

"В наших общих интересах - не допустить, чтобы ядерная энергетика стала заложницей геополитических конфликтов, лицемерия и идеологических споров", - подчеркнул Орбан. Он поблагодарил другие страны, участвующие в саммите по атомной энергетике, за то, что они не препятствуют осуществлению строительства второй очереди АЭС в Пакше и оказывают помощь в безопасной доставке российского ядерного топлива для действующей там атомной станции.

До 2022 года тепловыделяющие сборки в Пакш доставляли из России по железной дороге через территорию Украины, однако после начала вооруженного конфликта в этой стране маршрут пришлось изменить. В 2022 году ядерное топливо привезли в Венгрию из России на самолете, который следовал через воздушное пространство Белоруссии, а затем - с разрешения Евросоюза - над Польшей и Словакией. Сейчас специальный груз перевозят на судне по Черному морю под охраной военных кораблей в болгарский порт Варна, где перегружают на поезд, а затем везут через Болгарию и Румынию в Венгрию.

Атомная станция в Пакше, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы, дает примерно половину вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в стране. Рядом с ней сооружается АЭС "Пакш-2", которая, как подтвердил Орбан, должна вступить в строй в начале 2030-х годов. По словам премьера, после этого доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%. Это позволит Венгрии сократить импорт природного газа на 3,5 млрд тонн в год и сократит выбросы в атмосферу двуокиси углерода на 17 млн тонн.