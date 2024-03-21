Le Figaro: Лувр получил сообщение с угрозой взорвать «Мона Лизу»
Неизвестные отправили во французский музей Лувр сообщение с угрозой взорвать шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и другие произведения искусства. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.
По ее данным, 17 марта рано утром в музей через контактную форму на сайте было направлено сообщение на английском языке с соответствующей угрозой.
«Мы намерены взорвать «Мона Лизу» и многие другие шедевры», — написали злоумышленники.
После этого сотрудники музея обратились в службу безопасности министерства культуры. В ходе тщательного обследования никаких подозрительных предметов обнаружено не было.