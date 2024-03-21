Источник сообщил об обеспокоенности Ватикана фейками о Папе Римском в СМИ

Последние фейковые сообщения некоторых СМИ о Папе Римском Франциске вызывают обеспокоенность в Ватикане. Как сказал ТАСС источник в папском городе-государстве, там не исключают, что такая "не соответствующая действительности" информация направлена на дискредитацию и подрыв папских усилий, в том числе по содействию достижения мира и большего взаимопонимания.

"Такие непроверенные и неподтвержденные новости вредят", - отметил собеседник агентства.

Последним примером стала публикация французского издания Intelligence Online, специализирующегося на информации, касающейся спецслужб, о якобы готовящейся поездке Папы Римского Франциска в Москву в рамках его усилий по посредничеству мирному урегулированию на Украине. Как ТАСС пояснили в Ватикане, не соответствуют действительности планы поездки и изложенные в статье детали, которые включали, например, срок - июнь.

Как отметил другой ватиканский источник, в данный момент любые поездки Папы Римского затруднительны даже просто с технической точки зрения. Собеседник напомнил, что сам понтифик всегда говорил, что готов поехать и на Украину, и в Россию, если этого хотят стороны и если это будет полезным, но при условии посещения обеих столиц.

"Это почти невозможно даже просто с точки зрения логистики", - отметил он.

Кроме того, известно, что сейчас 87-летний Франциск не очень хорошо себя чувствует. Сроки всех возможных планируемых поездок пока указываются на конец августа - сентябрь.

Ранее в Ватикане обращали внимание на интерпретацию СМИ слов Папы о "белом флаге", которая привела к негативной реакции украинской стороны. В недавнем интервью швейцарскому телевидению Франциск призвал к началу переговорного процесса по урегулированию на Украине, который "никогда не капитуляция, а проявление мужества". Позже в Ватикане разъяснили, что Папа, говоря о "белом флаге", имел в виду исключительно стремление к справедливому миру.