Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал идею премьер-министра Эстонии Каи Каллас выделять из бюджетов стран Запада на военную помощь Украине по 0,25% от своих ВВП.

"Для начала в предложении премьер-министра симпатично то, что все знали бы, что не могут тратить на поддержку меньше определенного минимума", - сказал глава правительства ФРГ на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Шольц напомнил о расчетах, согласно которым ЕС следовало бы тратить 0,8% от своего ВВП на помощь Киеву, чтобы достигнуть показателя соответствующих расходов США. "Так что такие критерии хороши и полезны, поскольку создают больше ясности", - полагает Шольц.

Ранее Каллас в интервью газете Il Sole 24 Ore заявила, что "в долгосрочной перспективе, если все более 50 стран коалиции в формате "Рамштайн" переведут 0,25% своих ВВП на военную помощь", Украина якобы "могла бы победить".

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы украинских войск. Недавно президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за недостаток дальнобойных средств поражения у вооруженных сил страны.