Премьер Италии решила наказать авторов порно-дипфейка с ее участием

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони несколько лет назад стала жертвой порнографического дипфейка. Как пишет газета Leggo, политик решила подойти к делу серьезно: 2 июля у нее состоится суд с двумя жителями города Сассари (Сардиния), отцом и сыном в возрасте 73-х и 40 лет, обвиняемыми в публикации фейкового видео на американском порносайте.

По версии прокурора, 40-летний мужчина модифицировал порнофильмы и, используя специальное ПО для графической обработки видео, создал дипфейк - совместил лицо премьера Италии с телами порноактрис.

Мелони планирует отсудить у авторов ролика сто тысяч евро (почти десять миллионов рублей).

«Это послание всем женщинам, ставшим жертвами травли такого рода, - не бояться сообщать об этом», - заявил адвокат Мария Джулия Маронгиу, представляющая интересы Мелони.

Компенсацию премьер пообещала передать в фонд МВД Италии, предназначенный для женщин, которые стали жертвами насилия.

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Расследование публикации дипфейка с Мелони началось в 2020 году. Следователи смогли узнать телефоны предполагаемых авторов. Видео оставалось в сети несколько месяцев, набрав миллионы просмотров по всему миру.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на итальянского журналиста и политолога Александра Дунаева, установить личности подозреваемых удалось итальянской почтовой полиции.

«Удалось выяснить причастных через телефонную линию. Когда проводится интернет, он к ней привязывается. Видимо, полиция вышла на аккаунт сына через IP на телефонную линию, которая оформлена на отца», - объяснил Дунаев.

Как рассказали газете эксперты по дипфейкам, 96 процентов синтезированных видео в интернете - порнография с участием женщин. Основатель сервиса аналитики для Telegram-каналов Combot Федор Скуратов отметил, что знаменитости редко подают в суд на людей, создающих дипфейки, поэтому новость о Мелони так примечательна.

По данным «Коммерсанта», создателям дипфейков в Италии грозят штрафы или до трех лет тюрьмы.