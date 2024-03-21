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В Венгрии заявили, что не будут отправлять оружие на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет отправлять на Украину никакое оружие. Об этом сообщает Reuters.

Сийярто: Будапешт не будет отправлять на Украину оружие
© globallookpress.com
«Венгрия не поставляла и не будет поставлять никакого оружия Украине. Мы не участвуем ни в каких совместных акциях, которые заканчиваются совместными поставками оружия», — сказал дипломат на пресс-конференции в Праге.

Об инициативе Чехии по сбору средств на закупку для Украины 800 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов стало известно 17 февраля. Сообщалось, что Чехия нашла за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.

12 марта Сийярто высказал мнение, что Украине не удастся одержать победу в рамках вооруженного конфликта с РФ. В интервью для газеты The Washington Times министр отметил, что сейчас российские войска набирают силы и постепенно продвигаются вперед на поле боя.

Он подчеркивал, что венгерские власти продолжают отказываться от поставок вооружений на Украину. По его словам, передача большого количества оружия Киеву затянет конфликт и приведет к еще большим потерям.

До этого Сийярто говорил, что Будапешт не видит угрозы со стороны России другим европейским странам.

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