Экс-президент США Дональд Трамп пока не вернулся в Белый дом, но его «расплывчатая» политика по Украине уже влияет на принимаемые в Штатах решения, пишет The Washington Post. Союзники экс-президента в Конгрессе несколько месяцев блокируют дополнительную помощь Киеву, что приводит к дефициту вооружений у ВСУ.

Возможно, выход из этого тупика будет найден, но что случится позже, если Трамп вернется в Белый дом, неясно, подчеркивает WP. Трамп лишь в общих чертах обрисовал свои действия по украинскому кризису, пообещав подталкивать Россию и Украину к переговорам. В частности, Трамп хвалился, что может добиться прекращения конфликта «за один день».

Его отношение к ключевым моментам, к примеру, к новым российскими территориям, остается неизвестным. Владимир Зеленский в прошлом году даже призвал Трампа поскорее обнародовать свой план и «не терять времени», отмечает газета.

Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

Более конкретно Трамп высказывался о помощи США Украине, называя эту помощь «бесконечным потоком американских сокровищ». Недавно Трамп изложил свое новое видение помощи другим странам: по его мнению, финансирование должно предоставляться в форме кредитов. По словам Трампа, эти кредиты можно выдавать на «чрезвычайно выгодных условиях», но они должны оставаться кредитами. Если страна, получившая помощь США, «разбогатеет в будущем, деньги придется вернуть».

Это предложение получило поддержку со стороны некоторых республиканцев, в том числе сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Во время своего визита в Киев на этой неделе Грэм заявил Зеленскому, что идея Трампа о кредитах «является наиболее вероятным путем».

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встретился с Трампом во Флориде, описал планы Трампа иначе, подчеркивает The Washington Post. По словам Орбана, Трамп «не даст ни цента» на украинский кризис, поэтому конфликт завершится.