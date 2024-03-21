Каллас назвала способ избежать третьей мировой войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что для избежания гипотетической третьей мировой войны Россия не должна одержать победу в конфликте на Украине.

"Чтобы избежать третьей [мировой] войны, Россия не должна выиграть эту войну, - сказала политик в интервью испанской газете La Vanguardia. - Потому что, если Украина проиграет, если Россия расширит свою территорию <...>, у нас возникнет очень серьезная проблема".

Как заявила премьер, европейские страны предпринимают усилия, чтобы предоставить оружие Украине, пополнить свои арсеналы и вложить больше средств в "коллективную оборону".

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину, Каллас отметила, что в Эстонии "решение об отправке войск принимает парламент".

18 февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что "ядерные державы никогда и никому не проигрывали" войны, "в которых происходит защита своего Отечества", своей земли и своих людей, своих ценностей. Он подчеркнул, что попытки вернуть Россию к границам на конец 1991 года приведут к глобальной войне с Западом и ударам по Берлину, Вашингтону, Лондону и другим целям. Он отметил.