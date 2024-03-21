В Швеции заявили о росте роли НАТО в поддержке Украины

Роль НАТО в военной поддержке Украины может вырасти в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью шведскому телеканалу SVT.

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Йонсон выступил с заявлением после встречи контактной группы в формате «Рамштайн». По его словам, речь идет о созданном по итогам саммита альянса в Вильнюсе совете Украина-НАТО, а также о фонде помощи топливом и различными военными поставками. Политик подчеркнул, что эти форматы являются основой сотрудничества.

Министр прокомментировал возможные изменения в поддержке Киева альянсом после вероятного избрания Дональда Трампа президентом США. По его мнению, роль НАТО в поддержке Украины может только вырасти.

«Это еще предстоит выяснить, но очень важно, чтобы поддержка по обе стороны Атлантики продолжалась и была долгосрочной», — заявил Йонсон.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к увеличению помощи из-за сложной ситуации на Украине. Он призвал всех партнеров НАТО делать все, чтобы «не допустить победы России в конфликте на Украине».