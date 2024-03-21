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В Эстонии рассказали о «пропутинских настроениях» местных россиян

Президент России Владимир Путин одержал победу на прошедших в марте выборах с результатом в 87,28 процента голосов. Как пишет Postimees, результаты с избирательных участков в Эстонии продемонстрировали, что Путина поддерживают 75 процентов местных проголосовавших россиян.

Издание рассказало, что «пропутинские настроения российских граждан, проживающих в Эстонии, поднимают вопрос о том, что делать с избирательными правами россиян в Эстонии». Люди, поддерживающие президента России, могут голосовать на местных выборах и таким образом влиять на эстонскую политику. Postimees подчеркивает, что в Эстонии электорат Путина считают «угрозой безопасности».

Генерал назвал самое слабое место в обороне НАТО

Польский генерал Вальдемар Скшипчак назвал эстонскую Нарву самым слабым место в обороне НАТО. Как сообщает RMF FM, Скшипчак подчеркнул, что 90 процентов населения этого города - русские.

По мнению генерала, в Нарве «ждут русских и откроют ворота российским танкам». Он добавил, что если нечто подобное произойдет, «решение будет приниматься в Брюсселе». Скшипчак также заявил, что в странах Прибалтики следует разместить больше сил НАТО, а Брюссель «должен быть бескомпромиссным и поддерживать больший военный потенциал в Балтийском море».

«Ракета Taurus: движущая сила эскалации»

Бывший генеральный инспектор Бундесвера, экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят предупредил, что передача дальнобойных ракет Taurus Украине потребует массового участия Германии и размещения немецких солдат в стране. Немецкий журнал Compact пишет, что план немецких военных может привести к войне Германии с Россией.

Издание напомнило об утечке беседы немецких офицеров, участники которой обсуждали возможные удары ракетами Taurus по Крымскому мосту. Compact отмечает, что в случае атак на мост ответные удары России могут быть сосредоточены на территории Германии.

«90 процентов помощи Украине никогда не покидают США»

Военная помощь Украине все больше превращается в поддержку военно-промышленного комплекса США, пишет шведская газета Proletären. Пока дополнительное финансирование Киева блокируют конгрессмены, президент США Джо Байден заверяет, что большая часть этих денег фактически пойдет Соединенным Штатам.

Военная помощь США включает внутренние субсидии, в результате до 90 процентов американских пакетов военной помощи никогда не покидают страну. Поддержка Украины - не альтруистическое явление, это лишь возможность для США профинансировать перевооружение своей военной промышленности, отмечает Proletären. Благодаря Украине военно-промышленный комплекс США инвестировал десятки миллиардов долларов в сотню новых предприятий, создав рабочие места почти в каждом штате США. Proletären подчеркивает, что Швеция, потратившая на поддержку Украины больше, чем США, с точки зрения процента от ВВП, тоже подпитывает американскую промышленность поставками оружия Киеву.

Каллас заявила о риске Третьей мировой из-за победы России

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Таллин хочет поражения России «ради предотвращения Третьей мировой войны». Об этом сообщает EUobserver.

По мнению Каллас, «если Украина падет, это охватит всю Европу». Каллас добавила, что власти Эстонии выступают за мир, но за «устойчивый мир, а не мир на условиях России». Каллас добавила, что ожидала увеличения расходов на оборону со стороны стран НАТО, но этого так не произошло. Премьер подчеркнула, что ее правительство повысило налоги в стране, чтобы покрыть оборонные нужды. Каллас назвала это решение «политическим самоубийством», но подчеркнула, что у нее не было выбора.