Россия передала шестерых детей родственникам с Украины

Россия при участии Катара направила на Украину шестерых детей. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом, родственники благодаря усилиям посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой смогли воссоединиться со своими детьми в посольстве Катара в Москве.

Ранее Россия также при поддержке Катара вернула на Украину 11 детей. Львова-Белова тогда сообщала, что в их числе были и два ребенка с инвалидностью. Она поблагодарила посла Катара, который помог в воссоединении детей и их родителей в катарском посольстве в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности продолжать совместную работу по защите детей.

До этого СМИ со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук писали, что Украина хочет провести вынужденную эвакуацию детей с подконтрольной Киеву части ДНР. По ее словам, речь идет о восьми населенных пунктах Артемовского и Покровского районов. Как она утверждает, вывозить каждого ребенка будут вместе с одним из родителей или законным представителем.