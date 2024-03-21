В Литве не выявили проблем с качеством российского зерна после ужесточения контроля

Проблемы с качеством российского зерна в результате проведения ужесточенных проверок его поставок в Литве выявлены не были. Об этом в эфире национального радио LRT заявил директор департамента надзора Государственной ветеринарно-продовольственной службы Литвы Гедиминас Гваздайтис.

"Нарушений по ужесточенным требованиям не зафиксировано. Отмечено лишь некоторое сокращение объема ввоза", - сказал он.

Ввозимое в Литву зерно проверяется на наличие следов пестицидов, микротоксинов и металлов (свинца и кадмия). Проверяется каждый вагон, каждый грузовик, но пока только с кормовым зерном.

"Ожидаем подписания приказа министра сельского хозяйства о проверке пищевого зерна", - сказал Гваздайтис.

Премьер-министр страны Ингрида Шимоните 19 марта заявила, что эти ограничительные меры не будет иметь большого практического значения, их следует оценивать как символический акт.

Те же меры действуют в отношении стран и территорий, которые Литва внесла в список повышенного риска. В него вошли Абхазия, Белоруссия, Приднестровье, Южная Осетия. Зерно не находится под санкциями ЕС.