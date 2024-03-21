В польском городе объявили эвакуацию из-за авиабомбы

Эвакуация населения проводится в польском городе Вроцлав из-за найденной авиабомбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Газета вроцлавская».

Бомбу обнаружили во время земельных работ на строительной площадке на улице Беловежской. Работы пришлось приостановить. Судя по снимку, речь идет об авиационном снаряде весом 250 кг.

Мощность авиабомбы такова, что ее нельзя уничтожать на месте — саперам придется вывезти ее на полигон. Жителей окрестных домов и работников ближайших предприятий эвакуируют в безопасную зону.

Напомним, что в январе в немецком городе Фрайбург эвакуировали университетскую клинику и близлежащие дома из-за обнаружения боеприпаса времен Второй мировой войны. В общей сложности опасную зону покинули 4 тысячи человек. Позднее специалисты сообщили, что обнаруженный снаряд — 500-килограмовая авиабомба. Ее успешно обезвредили.