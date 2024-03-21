Немецкий писатель высказался за переговоры с Россией по Украине

Немецкий писатель Инго Шульце высказался за переговоры с Россией по Украине, заявив, что нынешняя ситуация неприемлема.

"Состояние хуже, чем сейчас, вряд ли может быть. Эти бойня и кромсание людей неприемлемы", - сказал 61-летний автор, уроженец Дрездена, журналу Stern. "Мы так просто говорим, что Украина должна продолжать бороться. Но тот, кто это говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей", - заметил он. "Все-таки должна быть перспектива переговоров", - сказал Шульце.

Автор усматривает связь между страхом перед войной и социализацией в бывшей ГДР. Он напомнил, что в восточногерманских землях "почти каждый мужчина был в армии".

"Нужно только поучаствовать в дурацких зимних учениях, чтобы почувствовать беспомощность солдата", - заметил он.

В этом контексте писатель подверг критике, что по многим вопросам во время дискуссий в ФРГ превалирует западногерманский дискурс. По его мнению, "Запад во внутригерманских отношениях выступает золотым стандартом", в то время как восточным немцам и мигрантам часто "приходится объясняться". "Многие [на востоке Германии] в 1989 году ощущали себя субъектом истории, а годом позже они стали излишней рабочей силой", - отметил Шульце.

"Все миновало, и мы были совершенно наивны по отношению к Западу. Я даже не знал, что значит cash (наличные деньги - прим. ТАСС) или налог на добавленную стоимость - я никогда об этом не слышал", - рассказал писатель. Он напомнил, что в восточногерманских землях "исчезали целые промышленные районы", не было работы.

"Тогдашняя неопределенность ощущается и по сей день", - подчеркнул автор.

Шульце принимает участие в работе Лейпцигской книжной ярмарки, которая открылась в среду. Он является президентом Германской академии языка и поэзии.