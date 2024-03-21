Гросси сообщил, что мировые лидеры признают важность ядерной энергетики

Ядерная отрасль в современных реалиях может сделать значительный вклад в энергетику и безопасность. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях саммита по атомной энергии, который проходит в Брюсселе.

"Главы правительств и президенты верят, что, с точки зрения энергетики и безопасности в нынешнем контексте, ядерная энергетика может сделать важный вклад", - сказал он журналистам.

Глава МАГАТЭ отметил "динамичное возвращение" ядерной энергетики в России, Китае, США, странах глобального Юга. Гросси добавил, что каждое государство самостоятельно принимает решение о том, хочет ли она развивать ядерную энергетику.

До половины чистой (с точки зрения углеродных выбросов) энергии в Европе, продолжил гендиректор агентства, производится на АЭС. Он призвал вновь создать благоприятные условия финансирования и налоговые условия для атомной энергетики, которые были бы сопоставимы с финансовыми льготами и инвестициями в развитие альтернативных источников энергии. Кроме того, Гросси выступил за разработку форсированными темпами малых реакторов нового поколения.