19 человек погибли при взрыве возле банка в Афганистане

Не менее 19 человек погибли, более 20 получили ранения при взрыве возле отделения New Kabul Bank в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

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Взрыв произошел у отделения банка, которое находится рядом с полицейским управлением Кандагара. В момент происшествия возле финансовой организации находились множество членов правящего в Афганистане радикального движения «Талибан»* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), которые пришли снять со счетов зарплату.

По словам собеседников издания, среди талибов есть жертвы, однако их точное число неизвестно. Пострадавших доставили в региональную больницу Мирвайс.

Напомним, что 6 марта теракт произошел в районе Болан пакистанской провинции Белуджистан. В результате происшествия погибли девять полицейских, еще 13 пострадали. По данным властей, террорист-смертник протаранил на мотоцикле полицейский фургон на мосту Канбари.

* признано террористической организацией и запрещено в РФ