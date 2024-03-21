В МИД КНР прокомментировали слова Данилова про Ли Хуэя

Украина высоко оценивает посреднические усилия китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя, который провел «хорошие переговоры» с украинскими официальными лицами. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНР, исказив его имя так, что

получилось нецензурное слово.

Комментируя сегодня эту ситуацию по просьбе журналистов, официальный представитель МИД КНР отметил, что «не осведомлен» о произошедшем.

«Украина придает большое значение китайско-украинским отношениям, высоко ценит «челночное» посредничество спецпредставителя Ли Хуэя, а также искренне надеется, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии миру», - подчеркнул Линь Цзянь.

Он также напомнил, что Пекин продолжает содействовать переговорам, а ведет работу, направленную на урегулирование кризиса.

Ранее Ли Хуэй посетил Россию, Украину, штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию. В ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве китайский дипломат подчеркнул, что Пекин намерен содействовать политическому решению украинского кризиса.