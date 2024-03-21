Хорватское издание Advance назвало одним из крупнейших провалов западной политики отказ Индии выступить против России. Advance отмечает, что незападные страны, в том числе важные партнеры США, поспешили поздравить президента РФ Владимира Путина с победой на выборах.

Выборы президента России проходили 15-17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87,28 процента голосов.

Поздравил Путина и премьер Индии Нарендра Моди. Индия в последние годы активно закупает российские энергоносители, удовлетворяя свои потребности без оглядки на призывы Запада сплотиться против России, отмечает Advance.

В США рассказали, как Путин заставит Запад пойти на переговоры по Украине

По версии издания, для Запада, пытающегося создать фронт сопротивления России, это провал. Advance отмечает, что ранее Штаты смогли убедить Японию присоединиться к санкциям против России, хотя до этого Москва и Токио двигались к нормализации отношений. Однако с Индией этот сценарий не реализовался.

В статье подчеркивается, что Индия - проверенный союзник России еще со времен холодной войны, эта связь между странами сохранилась. Индия и Россия сблизились еще сильнее, став партнерами по БРИКС.

По версии Advance, позиция Индии подтверждает - страны за пределами сферы влияния Запада уже активно практикуют многополярность и невмешательство в чужие внутренние проблемы. Эти характеристики ценит президент России, подчеркивает издание.

При этом сами США ведут себя избирательно и непоследовательно - они критикуют выборы в России, но Саудовская Аравия и Катар, где вообще нет избирательного процесса, у них вопросов не вызывают. Дело в том, что лояльные США страны «могут позволить себе любое устройство и любой уровень демократии», заключило Advance.