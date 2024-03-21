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Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе развитие Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе проведут встречу для обсуждения вопросов, связанных с развитием Армении. Об этом сообщил агентству Armenpress секретарь Совбеза Армен Григорян.

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе развитие Армении
© ТАСС

"Совместная встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении. Мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении. В ближайшее время будет возможность рассказать о событии более подробно", - приводит его слова агентство.

В мире
Урсула фон дер Ляйен
Никол Пашинян
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Армен Григорян
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Соединенные Штаты