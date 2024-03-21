В Эстонии потребовали называть Путина «фюрером»

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, ныне депутат Европейского парламента от Эстонии Рихо Террас потребовал, чтобы президента России Владимира Путина больше не называли президентом, вместо этого он предложил якобы подходящие, с его точки зрения, слова "вождь" и "фюрер". Слова депутата приводит эстонский телеканал ERR.

"Главный вопрос в том, является ли теперь Путин в глаза демократических лидеров западного мира президентом или нет? Мы должны получить четкий сигнал, что больше не будем называть его президентом России. Следует использовать слова "вождь", или "фюрер", или какое-то другое выражение", - считает он.

Террас также пожаловался на то, что в ряде стране Европы, включая Германию, Испанию, Австрию и Францию, "царят" пророссийские настроения. По его мнению, Европейскому парламенту еще предстоит проделать "большую работу" в этой связи.

До этого премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не собирается называть Владимира Путина президентом России.