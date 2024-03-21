WP озвучила один из главных страхов Трампа

Бывший президент Дональд Трамп, критикующий нынешнего американского лидера Джо Байдена «за когнитивные нарушения», боится болезни Альцгеймера, которой страдал его отец. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета The Washington Post.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп жестко раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена. Он заявил, что все, к чему прикасается Байден, «превращается в дерьмо». Также Трамп неоднократно обращал внимание на оговорки действующего главы государства, выражая сомнение в его способности управлять страной.

По мнению источников из окружения Трампа, на того оказало очень сильное влияние заболевание его отца, который в конце жизни перестал узнавать родных.

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует Байдену вопрос, способен ли тот морально выполнять эту работу», - рассказал бывший топ-менеджер Trump Organization, который много лет работал с Трампом.

О том, насколько сильно повлияло на политика то, что случилось с его отцом, рассказала и племянница Дональда Трампа Мэри. Она вспомнила о семейном обеде, на котором Трамп был очень расстроен состоянием своего отца.

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Трамп, неоднократно обвинявший Байдена в деменции, отмечал, что успешно прошел Монреальский тест на когнитивные способности. Однако разработавший этот тест невролог Зиад Насреддин отметил, что тестирование в возрасте Трампа необходимо проходить каждые полтора-два года, так как «риск постоянно повышается».

В свою очередь старший советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер подчеркнул, что кандидат в президенты готов еще раз сдать когнитивный тест, если «Джо Байден будет сидеть в той же комнате и проходить его в то же время».

Джо Байден является самым старым президентом США и сейчас проводит избирательную кампанию для переизбрания на новый срок. При этом проводивший расследование по поводу неправильного обращения Байдена с секретными документами спецпрокурор Роберт Хур описал президента как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». Хур заявил, что Байден не может вспомнить, когда он был вице-президентом и когда умер его сын Бо. Частые оговорки, падения и рассеянность Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.